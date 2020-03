Coronavirus: anche in Abruzzo corsa ai supermercati

(ANSA) - PESCARA, 10 MAR - Da ieri sera anche in Abruzzo è scattato l'approvvigionamento selvaggio ai supermercati ancora aperti e a quelli h24 per accaparrarsi generi alimentari a seguito dell'istituzione nel Paese della zona protetta. In mattinata diverse persone si sono recate nei supermarket dove però, in base alle nuove norme, sono vietati assembramenti, con ingresso scaglionato. (ANSA).