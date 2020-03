Coronavirus: 47 sindaci, aprire rianimazione Atessa e Casoli

(ANSA) - Lanciano (Chieti), 10 MAR - Con l'evolversi della situazione epidemiologica del Covid 19 in Abruzzo, 47 sindaci del comprensorio frentano, dalla costa all'entroterra, hanno chiesto alla Regione Abruzzo e alla Als Lanciano-Vasto-Chieti di provvedere con urgenza all'attivazione, negli ospedali di Atessa e Casoli, dei reparti di rianimazione e terapia intensiva in considerazione del numero esiguo dei posti attualmente disponibili negli altri presidi.

La richiesta è legata alla necessità di far fronte ad eventuali emergenze che si potrebbero verificare nel territorio a seguito del coronavirus. Primi firmatari del documento sono i sindaci di Atessa, Giulio Borrelli, e di Casoli Massimo Tiberini.(ANSA)