Coronavirus: 3e32, mai più Bertolaso commissario emergenza

(ANSA) - L'AQUILA, 10 MAR - "Bertolaso commissario: mai più.

L'Aquila non dimentica, non dimentichiamo L'Aquila". Così il comitato 3 e 32 e CaseMatte, sorto all'Aquila dopo il terremoto del 6 aprile 2009, sull'eventuale nomina di Guido Bertolaso a 'super commissario' dell'emergenza Covid-19. Bertolaso era stato commissario per l'emergenza terremoto dell'Aquila ai tempi del governo di centrodestra di Silvio Berlusconi e spesso era stato al centro delle critiche da parte del comitato nato con la finalità di promuovere la partecipazione dal basso alle scelte sulla ricostruzione. "Con incredulità apprendiamo che la criminale idea di Matteo Renzi sulla nomina di Guido Bertolaso a super commissario per l'emergenza Covid-19 avrebbe trovato riscontro nel Governo, grazie anche al pressing di Matteo Salvini e di Gianni Letta - si legge in un nota - Un'ammucchiata bipartisan a supporto dell''uomo del fare' di Silvio Berlusconi, che trascinò la Protezione Civile nel suo punto più basso, con gli scandali degli appalti in emergenza affidati alle 'cricche' e una deriva autoritaria che stava giungendo a compimento con la nascita della Protezione Civile Spa, che allora contribuimmo fortunatamente a sventare". Nel sottolineare che "da aquilani e aquilane non possiamo che rimanere sgomenti di fronte a una simile prospettiva” il Comitato ricorda "soprattutto la totale mancanza di coinvolgimento della popolazione e delle istituzioni locali nelle scelte circa il futuro del territorio. La folle militarizzazione, il divieto di assemblee e volantinaggio nelle tendopoli, la criminalizzazione di ogni forma di opposizione (con oltre 50 denunciati tra gli attivisti del post sisma), il rifiuto di ogni confronto democratico, il tutto coperto da una propaganda vergognosa che raccontava un ipocrita 'miracolo aquilano', provando a far credere che la ricostruzione fosse già finita, quando in realtà non era nemmeno cominciata".(ANSA).