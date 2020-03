Coronavirus,gli'influencer'di Miglianico

(ANSA) - MIGLIANICO (CHIETI), 9 MAR - Dal farmacista al parroco al presidente dell'associazione anziani, tutti in video sui social per spiegare ai compaesani la necessità di seguire alla lettera le indicazioni del decreto del Governo per contenere il Coronavirus. Accade a Miglianico dove il sindaco Fabio Adezio ha radunato accanto a sé gli 'influencer' del paese per informare.

"Ognuno chiede di rimanere a casa per quanto possibile e di adottare comportamenti responsabili,poi ciascuno ci mette del suo: il farmacista Andrea Malandra i consigli sanitari, il parroco don Gilberto Ruzzi, le disposizioni ecclesiastiche, il coordinatore della Protezione Civile Luca Marinozzi l'invito alla sicurezza, il presidente del Gruppo di Studio per la Promozione della Cultura Antonello Antonelli i consigli di lettura e il presidente dell'associazione 'don Vincenzo Pizzica' Pasquale De Lutiis le cautele per quanti abbiano superato una certa età". I video sono sul sito del Comune, su YouTube, sui social, pronti a essere diffusi via WhatsApp e Telegram.