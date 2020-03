Coronavirus: sindaco positivo, sto bene, vinceremo battaglia

(ANSA) - PENNE (PESCARA), 9 MAR - "Vivo isolato in una parte della mia casa, ma sto bene e non ho sintomi. Questa cosa non mi allontana dalle mie responsabilità. Combatterò insieme a voi.

Dobbiamo vincere questa battaglia". Lo afferma il sindaco di Penne, Mario Semproni, risultato positivo al test del Coronavirus. Medico nell'ospedale del suo comune, Semproni ha contratto il Covid-19 così come un altro medico del suo reparto, quello di Geriatria. Sabato, nel presidio sanitario, era stata accertata la positività di un paziente 69enne, poi trasferito a Pescara.

Proprio per questo erano stati eseguiti accertamenti su tutti gli operatori sanitari entrati in contatto con l'uomo.

"Ho già avvisato il vicesindaco Vincenzo Ferrante - aggiunge il primo cittadino - che assumerà la guida per gli atti amministrativi durante la mia assenza e il Prefetto di Pescara Gerardina Basilicata. Continuerò a lavorare con determinazione e impegno anche da casa. Il virus non mi ha fermato, non mi ha tolto la voglia di combattere per la mia Penne, per l'interesse dei pennesi. Ci sono e sono operativo, con impegno e determinazione". (ANSA).