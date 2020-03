Coronavirus: Pescara Pallanuoto sospende attività

(ANSA) - PESCARA, 9 MAR - A seguito dell'emergenza Covid 19, sebbene non sia ancora esplicitamente vietato allenarsi nelle piscine, e in attesa che a riguardo si esprimano le autorità competenti, la Pescara Pallanuoto ha deciso di sospendere tutte le attività per senso civico e di responsabilità. "Siamo convinti - spiega la nota della società pallanuotistica pescarese - che più sarà stringente il nostro impegno a ostacolare la diffusione del virus, prima usciremo da questa situazione. Confidiamo, quindi, nella comprensione dei genitori che, siamo certi, hanno la salute dei nostri ragazzi e delle loro famiglie come obiettivo principale". Nelle ultime ore era stata già ufficializzata la sospensione dei Campionati Nazionali di pallanuoto maschile di serie A2 (torneo in cui milita il Pescara Pallanuoto), serie B, Under 17 A e femminile di serie A2.(ANSA)