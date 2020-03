Paziente positivo, isolato ospedale

(ANSA) - PENNE (PESCARA), 7 MAR - Isolata parte dell'ospedale 'San Massimo' di Penne, nel Pescarese, dopo che un paziente ricoverato in Medicina è risultato positivo al Coronavirus.

L'uomo, residente nel Pescarese, pensionato sulla settantina, ha sviluppato una polmonite: sottoposto a tampone, è stato contagiato dal Covid-19. In quarantena, in attesa di accertamenti e di essere eventualmente sottoposti a test, gli operatori sanitari, tra cui il sindaco, Mario Semproni, medico nel presidio sanitario del suo comune. In ospedale c'è anche la moglie del 70enne. Al momento - apprende l'ANSA da fonti della Asl di Pescara - non si conosce l'origine del contagio dell'uomo.