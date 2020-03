Coronavirus: Teramo, presidiate stazioni e autostazioni

(ANSA) - TERAMO, 8 MAR - "In raccordo con la Prefettura e le Forze dell'ordine, che dalle prime ore di questa mattina stanno coordinando il lavoro insieme ai sindaci, sono presidiate e vigilate tutte le stazioni ferroviarie e le autostazioni al fine di monitorare e controllare gli ingressi sul territorio della provincia di Teramo delle persone provenienti dalla nuova zona rossa". A comunicarlo, dal suo profilo Fb, è il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto.

"Per la città di Teramo" aggiunge il primo cittadino, "il controllo sarà svolto, anche con la collaborazione della polizia municipale, sulle stazioni ferroviarie, sulle fermate delle linee di trasporto di lunga percorrenza dell'intero territorio comunale. Non siamo e non siete soli. Insieme ce la faremo".(ANSA).