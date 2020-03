Coronavirus: sindaco L'Aquila, rispettare ordinanza

(ANSA) - L'AQUILA, 8 MAR - Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha rivolto una raccomandazione ad attenersi scrupolosamente al contenuto dell'ordinanza della Regione Abruzzo, emanata stamani. "Si tratta di un provvedimento che contiene precisi obblighi da rispettare da parte di coloro che sono rientrati o stanno rientrando dalla Lombardia o dalle 14 province poste in zona rossa per l'emergenza coronavirus covid-19 dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri di oggi". "Il decreto nazionale in vigore da oggi ha provocato, in nottata, una fuga incosciente e insensata dalla Lombardia e dalle 14 province oggetto di misure particolarmente ristrettive da parte del provvedimento in questione, a cominciare dal divieto di allontanamento - ha commentato Biondi -squadre della protezione civile regionale sono in giro da stanotte per intercettare gli arrivi dalle zone del nord interessate, distribuendo il decalogo delle buone pratiche che da tempo circola in materia di prevenzione o contenimento del covid-19.

Compatibilmente con le nostre possibilità, anche la polizia municipale sta facendo altrettanto e offriamo la nostra collaborazione in generale".(ANSA).