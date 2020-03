Coronavirus: Acerbo, perchè Abruzzo non ha numero verde?

(ANSA) - Pescara, 8 MAR - "Possibile che la nostra regione non sia capace neanche di attivare un numero verde?", Lo chiede Maurizio Acerbo, segretario nazionale Rifondazione Comunista - Sinistra Europea ex-consigliere Regione Abruzzo.

"Quasi tutte le regioni hanno messo a disposizione dei cittadini un numero verde per le informazioni sul coronavirus - spiega Acerbo - Sul sito del ministero della salute trovate questa indicazione: "In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale".

Segue l'elenco dei numeri verdi regionali: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioConte nutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoron avirus&menu=vuoto&fbclid=IwAR294OTF1xg1NkGkTGQOiw26qA6tAKhBxmoPv X4rM3xB0tGgSICfFI9U9CE Come si può constatare l'Abruzzo non ha attivato un numero verde regionale collocandosi come al solito tra le regioni meno organizzate con Liguria e Molise".

(ANSA).