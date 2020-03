Crollo massi a Pizzoferrato

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 7 MAR - Un grave e preoccupante sommovimento roccioso franoso è in atto a Pizzoferrato (Chieti) sul massiccio di Monte La Rocca interessato dalla caduta di grandi massi sovrastanti la strada provinciale 164 che conduce a Gamberale. Il sindaco Palmerino Fagnilli chiede tempestivi interventi di messa in sicurezza per la pubblica e privata incolumità, previo studio del processo gravitativo. Sul posto sono intervenuti tecnici, vigili del fuoco di Casoli e carabinieri forestali. "Il sopralluogo - spiega Fagnilli - ha evidenziato un processo di crollo di blocchi ciclopici di natura calcarea. Alcuni, distaccatisi in tempi diversi, sono precipitati a valle dalla roccia madre, a ridosso di 90 metri dalla provinciale". Monte della Rocca, che caratterizza il territorio dei Monti Pizzi, definiti le Dolomiti del Meridione, sono meta di sosta e posa dei uccelli migratori dall'Europa del Nord al continente africano.