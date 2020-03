Auto in fiamme Avezzano, indagini

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 7 MAR - I vigili del fuoco di Avezzano sono intervenuti per domare un incendio che ha interessato due automobili. E' accaduto la notte scorsa in un parcheggio della zona nord antistante una edificio scolastico.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Avezzano. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi investigativa, compresa quella dell'incendio doloso. Si tratta del terzo episodio in città nel giro di poco tempo. Dieci giorni fa quattro auto sono state incendiate dentro un garage condominiale, due settimane prima era toccato alle motrici di due camion e un furgone intestati a una società di trasporti del posto.