Scornavacca vince premio dottorato

(ANSA) - L'AQUILA, 6 MAR - Giacomo Scornavacca, che ha conseguito nel 2019 il Dottorato di Ricerca in "Ingegneria e Scienze dell'Informazione" presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica (DISIM) dell'Università degli Studi dell'Aquila, è risultato vincitore per l'area Informatica di uno dei sei premi nazionali istituiti dalla Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie. Scornavacca ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per la sua tesi di dottorato dal titolo "Distributed Computing on Constrained Communication Models", sotto la supervisione del prof. Guido Proietti, Direttore del DISIM, e del prof. Andrea Clementi, ordinario di Informatica all'Università di Roma "Tor Vergata".

La tesi è stata premiata per i contributi scientifici originali forniti nell'ambito dell'algoritmica distribuita, ottenuti attraverso un rigoroso approccio fondato sulla teoria della complessità computazionale, la teoria dei giochi e il calcolo delle probabilità.