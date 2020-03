Covid-19,misure contenimento Bricocenter

(ANSA) - CITTA' S.ANGELO (PESCARA), 5 MAR - Misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus sono state adottate nel negozio Bricocenter di Città S.Angelo "nell'ottica del rispetto delle nuove normative emanate dal governo e soprattutto per responsabilità e senso civico nei confronti di clienti e dipendenti": è stato installato un separa fila con strisce rosse sul pavimento per mantenere la distanza di sicurezza di un metro tra i clienti e sono state montate delle protezioni in plexiglas alle casse per evitare il contatto diretto tra clientela e operatori di cassa. A renderlo noto è il direttore del punto vendita, Alfonso Di Loreto. "Oltre alle normali attività di sanificazione richieste dalla normativa vigente - ha spiegato - è stato adottato il metodo che si è ritenuto meno impattante e il più rispettoso possibile per la collettività: le installazioni hanno riscontrato il gradimento di utenti e dipendenti". L'azienda Bricocenter, da diversi anni sul territorio angolano, vuole così sottolineare "in questo difficile momento di essere attenta ai propri dipendenti e clienti, mettendo tutti in condizioni di fare acquisti in maniera più consapevole e responsabile".