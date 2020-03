Coronavirus:chiuso ospedale Termoli,atteso test per sanitari

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 5 MAR - Chiuso l'ospedale 'San Timoteo' di Termoli con all'interno numerosi operatori sanitari tra medici, infermieri e altri con mansioni varie, che dovranno essere sottoposti al test per accertare l'eventuale contagio da Coronavirus. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della positività, accertata oggi, di altri due professionisti del comparto ospedaliero, rientrati dopo una vacanza in Trentino insieme al medico termolese ieri risultato positivo al Coronavirus. I due si sono recati in ospedale per il normale turno di lavoro. Il personale in servizio al 'San Timoteo' da questa mattina fino alle ore 14, a fine turno non potrà fare rientro a casa, ma dovrà restare nella struttura. I dipendenti che dovevano prendere servizio nel pomeriggio sono stati avvisati di non recarsi al lavoro. Saranno effettuati circa cinquanta tamponi. "Non sappiamo fino a quando dovremo restare qui dentro - hanno fatto sapere all'ANSA - Siamo in attesa di nuove disposizioni che probabilmente arriveranno in serata". (ANSA).