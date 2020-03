Sequestrata discarica a Rosciano

(ANSA) - PESCARA, 3 MAR - Militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale - Nipaaf del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara, in collaborazione con il 5/o Nucleo Elicotteri Carabinieri - Nec di Pescara, su disposizione del Gip del Tribunale di Pescara, hanno posto sotto sequestro una discarica estesa per circa 1.000 m2, contenente circa 5.000 m3 di rifiuti da demolizione e/o costruzione. Dalle attività investigative, svolte mediante appostamenti e sopralluoghi a seguito della segnalazione degli elicotteristi del 5 Nec di Pescara, è emerso che la discarica è stata realizzata a margine di un complesso abitativo e, in parte, i rifiuti risultavano interrati sotto il piazzale adiacente le villette a schiera ancora in costruzione nel Comune di Rosciano (Pescara). Pertanto, l'amministratore della ditta, risultata anche proprietaria del terreno dove è in costruzione il complesso edilizio, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per il reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva.