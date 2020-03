Covid19, Confindustria'limitare impatto'

(ANSA) - PESCARA, 3 MAR - "Bloccare il virus e, quindi, tutelare la salute è la prima azione da mettere in atto, ma immediatamente dopo occorre evitare che la crisi economica faccia il resto. Dobbiamo concentrarci per limitare gli impatti sul sistema economico e produttivo che questa emergenza sta producendo". Lo afferma Confindustria Chieti Pescara, a proposito dell'emergenza Coronavirus, tracciando un primo bilancio dei danni sul territorio: crollo delle prenotazioni del 60% circa, problemi per le imprese che avevano cantieri aperti nelle zone rosse del Nord Italia, merci destinate all'estero bloccate in Italia e carenza di materie prime. Il punto della situazione è stato fatto nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato il presidente di Confindustria Chieti Pescara Silvano Pagliuca e il direttore Luigi Di Giosaffatte. Fin dai primi giorni della diffusione del virus in Italia, Confindustria Chieti Pescara ha avviato attività per limitare il contagio, ma anche per tutelare le imprese del territorio.