Incendio in zona boschiva del Chietino

(ANSA) - RIPA TEATINA (CHIETI), 2 MAR - Un vasto incendio sta interessando, dall'alba, una zona boschiva nel territorio del comune di Ripa Teatina. Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora da accertare, hanno interessato una vasta area e richiesto anche l'utilizzo di un Canadair arrivato da Roma. Grande lavoro per i Vigili del Fuoco di Chieti, anche a causa del caldo e del vento, che hanno intanto evitato che le fiamme si avvicinassero ad alcune case.