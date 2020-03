In Consiglio aggiornamenti Coronavirus

(ANSA)-L'AQUILA, 2 MAR - Il Consiglio regionale d'Abruzzo torna a riunirsi martedì 3 marzo nell'aula Spagnoli all'Aquila. La seduta, dalle 10, si aprirà con un aggiornamento del presidente della Giunta sull'emergenza Coronavirus. L'assemblea prenderà atto delle dimissioni del consigliere Giovanni Legnini, nominato Commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016. In esame il progetto di legge "Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie". L'ordine del giorno prevede: elezione Garante per l'infanzia e l'adolescenza, designazione del membro della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti e del componente dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.

Caporale". Si continua con il progetto di legge "modifica L.R.30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza della carica di consigliere regionale)" su incompatibilità tra la carica di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta e quella di Consigliere regionale.