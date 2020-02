Coronavirus: Marsilio, casi Abruzzo tracciati e circoscritti

(ANSA) - PESCARA, 29 FEB - "I casi sono tracciati e circoscritti". Lo dice all'ANSA il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, a proposito dei casi di Coronavirus in regione, ribadendo che sul territorio "non c'è alcun focolaio". Dopo il caso del 50enne della bassa Brianza risultato positivo a Roseto degli Abruzzi (Teramo), per cui sono stati subito individuati gli ultimi contatti, con la successiva quarantena per una dozzina di persone, il presidente di Regione sottolinea che anche per la ricercatrice lombarda ricoverata all'Aquila sono subito stati ricostruiti i contatti: "Si tratta di tre ragazze che condividevano con lei l'appartamento - sottolinea - e che già da giorni sono in isolamento". Lavoro analogo è in corso da parte delle Asl di Pescara e di Chieti per l'uomo ricoverato nell'ospedale a Pescara. (ANSA).