Coronavirus, al lavoro équipe Pescara

(ANSA) - PESCARA, 29 FEB - Quattro giovani biologi che da tre settimane lavorano senza sosta, spesso fino a notte, a caccia del Coronavirus. E' l'équipe che analizza i tamponi eseguiti sui casi sospetti in Abruzzo e che arrivano nel settore di Biologia molecolare del laboratorio dell'ospedale di Pescara, centro di riferimento regionale. Sono Carlo Crescenzi, Sabina D'Ettorre, Paolo De Cono e Rita Orrù, coordinati dal dirigente medico Anna Pelatti. Gli esami sono eseguiti in un'area a pressione negativa con livello di biosicurezza BL3 (il massimo è BL4); qui ogni giorno confluiscono i tamponi. Tra preparazione di strumenti e dispositivi di protezione e analisi vere e proprie ogni test richiede circa 5 ore. "Ringrazio il mio staff - dice Paolo Fazii, direttore Uoc Microbiologia e virologia clinica a valenza regionale - in particolare questi ragazzi, bravi dal punto di vista tecnico e umano, si sono dedicati a questo tema senza risparmiarsi. La situazione epidemiologica, però, potrebbe richiedere la possibilità di avere altro personale".