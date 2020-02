Turismo, apre chiesa S.Maria in Cerulis

(ANSA) - NAVELLI (L'AQUILA), 28 FEB - L'Associazione Nazionale Guide Turistiche e l'amministrazione comunale di Navelli si sono date la mano in occasione della Giornata Internazionale delle Guide Turistiche: l'iniziativa prevede l'apertura straordinaria della splendida chiesa di Santa Maria in Cerulis a Navelli. Appuntamento per domenica primo marzo per tre visite guidate che rispettivamente si terranno alle 10, 11.30 e alle 15. "Abbiamo da poco completato il recupero della chiesa danneggiata dal sisma dell'Aquila - ha detto il sindaco di Navelli Paolo Federico -: ora grazie alla collaborazione con l'associazione nazionale guide turistiche ci apprestiamo a rilanciare la struttura che davvero rappresenta uno scrigno di storia, con elementi architettonici e artistici del tutto particolari e di pregio". Ad accompagnare i visitatori nella struttura sacra ci sarà la dottoressa Lucia Tognocchi, socia ANGT.