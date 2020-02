Sindacati, pulire e sanificare mezzi Tua

(ANSA) - PESCARA, 28 FEB - Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal, sollecitano la pulizia e la sanificazione dei mezzi di trasporto TUA spa, anche alla luce dell'allarme Coronavirus.

"Già da diversi mesi e quindi ancor prima che giungessero nel nostro paese le prime avvisaglie e i primi allarmi del COVID-19 (Coronavirus) - si legge in una nota - avevano più volte denunciato una situazione disarmante rispetto alle condizioni di pulizia e di igiene dei mezzi di trasporto (autobus e treni) e degli stessi locali aziendali compresi quelli aperti al pubblico come nel caso delle biglietterie della TUA Spa. E' quantomeno sconcertante che ad oggi non risultino ancora essere attuati dalla società regionale di trasporti, gli interventi minimi necessari per garantire un sano ambiente di lavoro e spazi salubri per l'utenza, condizioni che andrebbero assicurate costantemente dall'impresa a prescindere dalle recenti criticità causate dal virus".