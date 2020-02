Gran Sasso-Laga, arriva Sul filo di lana

(ANSA) - ASSERGI (L'AQUILA), 28 FEB - Ha preso ufficialmente il via il progetto "Sul Filo di Lana", finalizzato alla promozione e valorizzazione dell'artigianato locale e le produzioni tipiche agroalimentari. Sono stati consegnati agli operatori aderenti all'iniziativa, degli espositori in legno personalizzati da posizionare nelle strutture ricettive, alberghi, Bed&Breakfast, punti vendita aziendali, laboratori d'artigianato, sedi di associazione o museali al fine di esporre le eccellenze produttive a consumatori e turisti. Il Parco ha inoltre consegnato ai beneficiari giunti in posizione utile in graduatoria, un porta-monitor, un pannello LCD ed una pen-drive contenente immagini e filmati delle bellezze naturalistiche e delle principali filiere alimentari presenti nell'Area protetta.

L'azione "Sul Filo di Lana", che prende il nome dal filone principale della tutela dell'artigianato legato alla filiera della lana locale, punta l'obiettivo su tutte le realtà agro-zootecniche presenti nell'Area protetta.