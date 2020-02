Polemica su vecchio municipio Spoltore

(ANSA) - SPOLTORE (PESCARA), 27 FEB - Monta la polemica sul vecchio comune di Spoltore Palazzo Toppi, abbandonato da oltre 50 anni e ridotto ormai a quasi un rudere in un vicolo del centro storico. Lunedì scorso l'amministrazione comunale ha incontrato i cittadini per fare il punto della situazione ed illustrare l'intero piano di valutazione del centro storico alla luce degli importanti investimenti privati che cambieranno la destinazione urbanistica del più antico centro storico dell'area urbana pescarese. L'eventuale dismissione di Palazzo Toppi, abbandonato dal 1969, è al centro del recupero delle risorse per dare il via alla rinascita del centro storico. "Inizialmente - spiega la Pro Loco di Spoltore, tirata in ballo nelle polemiche - eravamo preoccupati per la possibile alienazione del vecchio Comune. Dal nuovo piano di sviluppo per il centro storico di Spoltore è emerso che l'eventuale vendita di Palazzo Toppi è inquadrata in un'ottica di sviluppo strategico volto alla valorizzazione e alla riqualificazione".