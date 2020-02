Coronavirus: turista positivo, scuole chiuse anche ad Atri

(ANSA) - ATRI (TERAMO), 27 FEB - Non solo a Roseto degli Abruzzi (Teramo) scuole chiuse questa mattina dopo il primo presunto contagio da Coronavirus. Anche in altri Comuni del teramano, alcuni sindaci, stanno, in accordo con le autorità, pensando di predisporre la chiusura delle scuole precauzionalmente. Ad Atri il sindaco Piergiorgio Ferretti ha predisposto, per oggi, la sospensione delle attività didattiche su tutte le scuole di ogni ordine e grado.

"Questa disposizione - è scritto sulla pagina Facebook del Comune - si è resa opportuna in quanto molti studenti frequentano gli Istituti superiori di Atri e molti insegnanti provengono dal vicino Comune". Sulle pagine Facebook dei vari comuni, i cittadini chiedono che le scuole vengano chiuse.

(ANSA).