A24, chiusure rampe Val Vomano-Roseto

(ANSA) - L'AQUILA, 27 FEB - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per consentire l'espletamento di verifiche tecniche, giovedì 27 e venerdì 28 febbraio dalle ore 7 alle ore 18 sarà disposta l'interdizione al traffico di alcune rampe dello svincolo di Val Vomano/Roseto sull'A24 con il seguente calendario e modalità: il 27 febbraio sarà interdetto l'ingresso in autostrada A24 con direzione Teramo; il 28 febbraio sarà interdetta l'uscita dell'autostrada A24 con provenienza da Teramo. Conseguentemente, nei suddetti giorni e orari, sarà possibile usufruire della viabilità ordinaria come itinerario alternativo all'autostrada, tramite gli svincoli di Basciano, di Teramo Ovest o Teramo Est.