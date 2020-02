Calcio, Pescara-Ascoli, vendita regolare

(ANSA) - PESCARA, 26 FEB - La società Delfino Pescara 1936 ha comunicato in serata che la vendita dei tagliandi d'ingresso per la partita di domenica 1 marzo alle ore 21, allo stadio Adriatico, contro l'Ascoli procede regolarmente sia per i tifosi locali sia per gli ospiti ai quali cui è stato riservato l'intero settore di curva sud. La gara si giocherà regolarmente a porte aperte, considerando che non sono previste prescrizioni particolari in relazione al Coronavirus.