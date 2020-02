Assessore Verì, no psicosi, siamo pronti

(ANSA) - PESCARA, 26 FEB - "No assoluto alla psicosi. La Regione Abruzzo, anche se si dovesse presentare un caso positivo, è pronta perché siamo in grado di capire l'iter e la provenienza del paziente grazie al triage che è stato attivato e questo è importante". Così l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, lasciando la Prefettura di Pescara, dove è in corso il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. Ribadendo che in Abruzzo non ci sono casi positivi, Verì rinnova l'invito a chiunque avesse sintomi o sospetti: "non andate in pronto soccorso, ma contattate il 118 o i numeri dedicati così da poter seguire il percorso dedicato previsto dal protocollo". L'assessore ha inoltre annunciato che si sta lavorando per arrivare un numero unico regionale dedicato al Covid-19, che potrebbe essere attivo già nelle prossime ore.