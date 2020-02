Teatro,Budini 'viaggio intorno all'uomo'

(ANSA) - PESCARA, 25 FEB - "La memoria è una grande scatola di oggetti preziosi e modesti, una collezione di sensazioni che ci accompagnano durante la vita, riproponendosi, accavallandosi e dissolvendosi per poi tornare a sovrapporsi". E' dai frammenti di questa memoria che nasce "Bello buono brutto cattivo - Viaggio intorno all'uomo", reading tra il divertente e il riflessivo, talvolta sarcastico, che Ezio Budini propone a Pescara al 'Piccolo Teatro Guascone', dal 28 febbraio al primo marzo. "In questa sequenza di racconti, scritti miei e brani di autori che amo, come Buzzati e Campanile, l'uomo è vittima e carnefice di se stesso - racconta Budini - E' un uomo che mostra le sue debolezze, le sue finte virtù, le smanie di sopravvivenza in un mondo che lo stritola con un sorriso beffardo".

L'appuntamento è al Piccolo Teatro Guascone (via dei Marsi 41) 28 e 29 febbraio alle 21, domenica 1 marzo alle 18. Posti limitati, prenotare a compagniadeiguasconi@gmail.com .