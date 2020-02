Covid19, Regione Abruzzo 'scuole aperte'

(ANSA) - L'AQUILA, 25 FEB - In Abruzzo "non c'è alcuna disposizione di chiusura delle scuole" per l'emergenza Coronavirus. E' quanto emerso dall'incontro tra il presidente di Regione, Marco Marsilio, e il Comitato ristretto dei sindaci, che si è concluso stasera nella sede dell'ente regionale all'Aquila. Complici anche le fake news circolate nel corso della giornata, erano tanti i cittadini che attendevano indicazioni sull'eventuale chiusura delle scuole. La Regione Abruzzo, però, chiarisce la questione, precisando che non ci sono disposizioni in tal senso e che, quindi, le attività scolastiche proseguono regolarmente, come in tutte le regioni al di fuori dell'area di contagio.