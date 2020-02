Coronavirus,sei test negativi in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 25 FEB - Sono risultate negative al Covid-19 sei persone, tra cui tre minorenni, sottoposte a tampone nelle ultime ore in Abruzzo. Tre tamponi erano stati eseguiti a Pescara, due a Teramo e uno all'Aquila. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della salute della Regione.

Tutti provenivano da aree del Lodigiano da cui erano partiti prima del blocco degli spostamenti in vigore da sabato e avevano avuto contatti significativi con soggetti risultati positivi al contagio. Gli esami sono stati eseguiti al laboratorio dell'ospedale di Pescara, individuato quale centro di riferimento regionale. In Abruzzo non ci sono dunque casi accertati di infezione da Coronavirus.