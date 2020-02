Coronavirus:gruppo Gabrielli,+10% clienti,più igienizzazione

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 25 FEB - Un aumento tra l'8% e il 10% dei clienti e un innalzamento dei "già elevatissimi standard di igienizzazione" dei supermercati a marchio Oasi e Tigre. E' lo scenario delineato dall'ad del Gruppo Gabrielli Mauro Carbonetti per l'emergenza Coronavirus. "Un andamento notato negli ultimi due giorni e confermato anche oggi" dice. Una conseguenza dell'impatto che sta avendo nelle cinque regioni dove opera il Gruppo Gabrielli, ovvero Marche, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise, il coronavirus che sta mutando anche gli atteggiamenti dei consumatori. "Sugli scaffali dei nostri punti vendita - sottolinea l'ad - le merci sono regolarmente disponibili, non abbiamo, sino ad ora, difficoltà di reperimento e le distribuiamo con la consueta regolarità". Inoltre "abbiamo innalzato i già elevatissimi standard di igienizzazione dei locali e degli strumenti messi a disposizione della clientela, come ad esempio i carrelli per i quali i nostri clienti hanno a disposizione anche delle salviettine igienizzanti per effettuare ulteriori pulizie nei punti di contatto come i manici. Inoltre invitiamo a utilizzare gli appositi guanti nella fase di scelta dei prodotti ortofrutticoli". "Mi preme sottolineare - conclude Carbonetti - che non siamo, nella nostra zona di competenza, in presenza di una situazione di panico. Anzi, lo escludiamo assolutamente. Comunque il Gruppo Gabrielli sta costantemente verificando le disposizioni emanate dalle istituzioni preposte al fine di applicare tempestivamente le indicazioni che verranno decise".(ANSA).