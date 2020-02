Coronavirus, Ceam,svuotare acquasantiere

(ANSA) - PESCARA, 25 FEB - "Svuotare le acquasantiere per evitarne l'uso; evitare lo scambio del segno di pace fra fedeli; distribuire la comunione solo sulle mani; se consigliati dal medico, i fedeli usino la mascherina durante le celebrazioni".

Sono le "attenzioni da avere durante le celebrazioni liturgiche" segnalate dalla Conferenza episcopale Abruzzese Molisana a proposito dell'emergenza Coronavirus. "La preoccupazione che ha colpito alcune aree circoscritte nel Nord del Paese - sottolinea il presidente Ceam Bruno Forte - non deve trasformarsi in allarmismo, suscitando paure ingiustificate. Facciamo anzitutto nostre le parole del Comunicato diffuso dalla Presidenza della Cei: 'Avvertiamo il dovere di una piena collaborazione con le competenti Autorità dello Stato e delle Regioni per contenere il rischio epidemico: la disponibilità, al riguardo, intende essere massima, nella ricezione delle disposizioni emanate'".