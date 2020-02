Coronavirus:in Abruzzo medici chiedono dispositivi sicurezza

(ANSA) - L'AQUILA, 24 FEB - I sindacati abruzzesi dei medici di famiglia e dei pediatri hanno chiesto ufficialmente alla Dipartimento regionale della Salute di avere a disposizione i dispositivi di prevenzione, in particolare mascherine, camici, occhiali e guanti, per garantire il servizio delle visite nel periodo di emergenza Coronavirus.

Per ora non sarebbe ancora un contenzioso ma i toni delle comunicazioni sono decisi. Stessa istanza, ma in tal senso, non ci sarebbero rivendicazione scritte, sarebbe stata presentata da molti medici ospedalieri e di strutture pubbliche. Medici di famiglia e pediatri sono indicati dalle linee guida del Ministero e dell'Istituto Superiore di Sanità come pedine importanti per evitare che i pronti soccorso vengano presi d'assalto. Infatti, sono i medici di famiglia a dover intervenire per una prima valutazione delle condizioni del paziente.(ANSA).