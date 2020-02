Coronavirus: Tribunale Lanciano, sospese udienze fino al 2/3

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 24 FEB - Provvedimento precauzionale del presidente del tribunale di Lanciano Riccardo Audino che stamani ha firmato un provvedimento di sospensione di tutte le udienze penali e civili fino al 2 marzo prossimo. Per evitare assembramenti di persone, Audino ha preso atto dell'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid 19 in base al disposto del d.l.gs 23 febbraio 2020 recante le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Il tribunale frentano resta comunque aperto e anche le cancellerie regoleranno l'accesso al pubblico con le stesse modalità dei giudici che dovranno rinviare tutte le udienze che non rivestano carattere di urgenza. Agli stessi singoli togati è rimessa la valutazione delle cause da trattare e dovranno avere cura di gestire le udienze in modo che non vi sia affollamento nell'aula di udienza né al di fuori della stessa. Il presidente Audino si è premurato di firmare il provvedimento rilevato che l'articolo del d.lgs n 6/2020 prevede che le autorità competenti possano adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire il diffondersi dell'epidemia anche al di fuori dei casi dell'articolo 1 c.l(aree nelle quali risulta positiva almeno una persona). La conseguenza è stata l'adozione parziale delle misure all'articolo 1 lettera K e quindi di evitare o di ridurre al massimo l'assembramento di persone che stazionano a distanza ravvicinata. (ANSA).