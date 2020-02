Coronavirus: Fir Abruzzo, stop gare rugby nel fine settimana

(ANSA) - PESCARA, 24 FEB - La Federazione Italiana Rugby, facendo seguito alle ordinanze disposte dalle autorità competenti in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, ha assunto i seguenti provvedimenti per il fine settimana dal 28 febbraio al 1 marzo: sospensione dell'attività dei Campionati nazionali e, per allineamento, di tutti i Comitati Regionali inclusa tutta l'attività giovanile; sospensione dell'attività di raduno delle Squadre Nazionali nelle Regioni raggiunte dai dispositivi e loro riprogrammazione in altre sedi; slittamento temporale degli incontri dei Campionati Italiani di Serie A, Serie B e Serie C in programma nel fine settimana dal 28 febbraio al 1 marzo e loro riprogrammazione nella giornata di domenica 22 marzo, con la conclusione dei rispettivi campionati che verrà posticipata di una settimana rispetto ai calendari precedentemente annunciati.

Lo rende noto la Federazione Italiana rugby Abruzzo. La Federazione continuerà a lavorare al fianco delle autorità nazionali e locali e coopererà per garantire l'applicazione delle corrette misure al fine di garantire il contenimento dell'emergenza epidemiologica a tutela della salute pubblica, dei tesserati e delle loro famiglie. FIR Abruzzo invita tutte le società affiliate e i tesserati raggiunti dalle disposizioni delle autorità locali al rispetto delle indicazioni in tema di contenimento dell'emergenza. (ANSA).