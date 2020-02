Coronavirus: Abruzzo al lavoro, in corso riunioni in Regione

(ANSA) - PESCARA, 24 FEB - Lavoro senza sosta in Regione Abruzzo per far fronte ad un eventuale emergenza da Coronavirus.

Come già avvenuto nel corso del fine settimana, per oggi sono previste una serie di riunioni. Tra queste, una è relativa all'approvvigionamento dei dispositivi sanitari; una con i medici di famiglia, per fornire loro indicazioni circa le prassi da seguire; una sui protocolli, per mettere a punto quanto previsto dal decreto del Governo di sabato. Agli incontri partecipano, tra gli altri, l'assessore regionale alla Salute, Nicolettà Verì, i dirigenti dei diversi settori della Regione coinvolti e i referenti delle quattro Asl abruzzesi.

Numerose in Abruzzo le persone in isolamento fiduciario. Dopo i due tamponi eseguiti ieri sera e il cui esito era negativo, al momento - si apprende - nessuno dei soggetti in questione presenta sintomi. L'attività della Regione è finalizzata a far sì che il territorio sia preparato in caso di eventuali emergenze. (ANSA).