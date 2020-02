Coronavirus: Abruzzo fuori da ricerca caserme militari

(ANSA) - L'AQUILA, 23 FEB - L'Abruzzo non è stato coinvolto finora nella ricerca avviata dal Governo per il reperimento di caserme al fine di contrastare l'emergenza legata al focolaio del Coronavirus in Italia. Emerge da fonti militari. In Abruzzo sono tre le caserme ancora attive: due all'Aquila, la Pasquali e la Rossi, e una a Chieti, l'ex distretto militare. Ma secondo quanto si è appreso, nelle strutture ci sono spazi ma con caratteristiche strutturali non idonee ad ospitare donne, uomini e famiglie per le quali dovesse essere necessaria la quarantena.(ANSA).