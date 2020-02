Auto tampona scuolabus, bimbi illesi

(ANSA) - PENNE (PESCARA), 21 FEB - Tamponamento fra un'auto e uno scuolabus a Penne, questa mattina, illesi tutti i bambini, che sono poi entrati regolarmente a scuola, mentre è rimasto ferito il conducente dell'automobile, un ottantenne.

L'incidente è avvenuto in località San Rocco, zona Porta Caldaia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal capitano Natalino Matricciani.

Secondo quanto ricostruito, la vettura ha tamponato il bus a bordo del quale viaggiavano gli alunni diretti a scuola. Solo tanto spavento per i bimbi, mentre il conducente dell'auto è stato trasportato in ospedale.