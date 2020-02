Fondi Ue: Marsilio, Abruzzo ripartito

(ANSA) - MONTESILVANO, 20 FEB - "Stiamo costruendo un percorso molto utile per l'Abruzzo. A dicembre incontrammo le associazioni di categoria, sindacati e associazionismo. Oggi incontriamo sindaci e amministratori locali per avere da loro suggerimenti, cosa ha funzionato in questi anni sui fondi europei e programmi e progetti che hanno avuto successo o difficoltà, un ascolto umile il nostro perché non abbiamo la presunzione di imporre programmi fantasmagorici che poi restano incagliati, come dimostrano le statistiche perché il precedente ciclo di Programmazione lo abbiamo trovato fermo agli ultimi posti e con l'Abruzzo tra le peggiori regioni d'Italia e di Europa nell'utilizzo dei fondi europei, mentre noi oggi possiamo dire di aver in un solo anno accelerato la capacità di spesa che è stata anche certificata dall'Unione Europea, ma non ci accontentiamo e andiamo avanti".

Così il presidente della Regione Marco Marsilio, nel corso dell'evento denominato "Il futuro è partecipato", in corso a Montesilvano (Pescara.