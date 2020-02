Convegno su cultura ed enogastronomia

(ANSA) - PESCARA, 20 FEB - Si terrà domani alle 17.30, presso il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano (Pescara), il convegno europeo dal tema 'Scuola, Turismo, Cultura ed enogastronomia: destinazione Europa'. Organizzato dalla Federazione italiana dei Giornalisti Enogastronomici (Fige) e dal circuito Centro Italiano di Proposta ed Azione Sociale (Cipas) vedrà la partecipazione di esperti italiani ed europei dei vari settori.

"Nel corso dell'incontro - spiega Donato Fioriti, Vicario Unaga e Segretario Fige - gli esperti tratteranno delle opportunità inerenti un percorso di qualità italiano ed europeo, foriero di iniziative che saranno rese note e che riguarderanno da una parte il campo enogastronomico a Bruxelles e dall'altra quello culturale di carattere nazionale ed europeo"."Come FIGE - aggiunge il presidente nazionale Ugo Iezzi- siamo pronti a fare la nostra parte in quanto giornalisti di settore pronti ed in ausilio dei soggetti italo-europei per una comunicazione idonea ed 'ad hoc' delle iniziative del settore".