Capitale cultura:critiche a Cristicchi per sostegno Volterra

(ANSA) - L'AQUILA, 20 FEB - Critiche dal Movimento Giovanile della Sinistra L'Aquila per il sostegno dato dal direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo, Simone Cristicchi, alla candidatura di Volterra come Capitale Italiana della Cultura 2021. Sul profilo facebook del movimento è stato pubblicato un meme con una foto di Cristicchi e la scritta 'Da Tsa e Tso è un attimo'. La città dell'Aquila è tra le 43 candidate al titolo di Capitale Italiana della Cultura.

Cristicchi ha realizzato un video per sostenere la candidatura di #Volterra2021. "Ho lavorato a stretto contatto con questa città - spiega nel video - soprattutto per la ricerca che ho svolto all'interno dell'ex manicomio di San Girolamo, con l'obiettivo di mettere in luce quella che era la realtà dell'ospedale psichiatrico fino agli anni '80". Il direttore del Tsa ricorda anche che Volterra è stata l'ispiratrice della canzone che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2007 "Ti regalerò una rosa", nata dal racconto di un'infermiera che ha lavorato proprio nell'ex manicomio. "Oltre a questa struttura, ovviamente - conclude nel video - ci sono tantissime meraviglie nella città e credo sia giusto e doveroso che Volterra rappresenti l'Italia come un centro, un luogo di cultura". (ANSA).