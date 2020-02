Auto a fuoco vicino pronto soccorso

(ANSA) - CHIETI, 19 FEB - Un incendio si è sviluppato intorno alle ore 8.20 nell'area del policlinico di Chieti: un'autovettura alimentata a Gpl ha preso fuoco vicino alla guardiola che presidia l'accesso al Pronto soccorso. Il proprietario aveva fermato l'auto per chiedere un'informazione e, all'improvviso, dalla vettura si sono sprigionate le fiamme che si sono estese anche alla vicina vegetazione. Gli addetti alla vigilanza hanno subito chiamato i Vigili del fuoco che sono arrivati e in pochi minuti hanno spento l'incendio. Sul posto è giunta anche la Polizia. Non ci sono stati danni a cose e persone, solo qualche momento di paura in zona a causa del fumo, delle fiamme e del botto causato dall'esplosione degli pneumatici dell'auto.