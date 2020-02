Legnini si dimette da consigliere

(ANSA) - PESCARA, 18 FEB - "Mi dimetto dal Consiglio regionale, ma non mi dimetto dalla sfera pubblica della nostra regione".

Così Giovanni Legnini, nominato la scorsa settimana Commissario per la Ricostruzione del Sisma 2016, questa mattina a Pescara dove è in corso la seduta del Consiglio regionale d'Abruzzo.

"Grazie, presidente Sospiri - ha aggiunto - per le parole che mi ha rivolto e grazie alle parole del presidente della Giunta Marsilio. Si tratta di un compito che mi onora e mi carica di una responsabilità enorme, per superare la situazione di grave difficoltà nella quale si dimenano imprese, cittadini e istituzioni del cratere sismico. Parliamo di 79mila edifici che hanno subito danni gravi con la presentazione di 12.800 pratiche presentate e 4600 approvate, di 138 Comuni nel cratere e 353 comuni fuori il cratere". "Non vi era e non vi è incompatibilità con la carica di consigliere - ha spiegato - tuttavia non ho avuto esitazione di lasciare, con dispiacere, e lo faccio per dedicarmi a tempo pieno a questo nuovo incarico".