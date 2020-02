De Micheli, Governo sostiene la Ricerca

(ANSA) - ASSERGI (L'AQUILA), 17 FEB - "Vederlo di persona questo laboratorio piuttosto che sentirne parlare è radicalmente diverso: è molto impressionante. La cosa più interessante è che gli effetti di questi studi hanno una ricaduta nella vita delle persone, nell'arco di qualche anno, sul piano tecnologico, sul piano scientifico, sul piano medico". Così il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli oggi in visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Infn ad Assergi. "La mia presenza qui è anche per testimoniare un sostegno del nostro Governo a tutta la filiera della ricerca, a maggior ragione se è una ricerca di questi livelli di qualità e di questi livelli di internazionalizzazione, perché diventa attrattiva di cervelli di persone particolarmente capaci da tutto il mondo, molto competitiva rispetto a progetti di ricerca di altri Paesi che negli ultimi anni sono arrivati dopo di noi. Quindi, questa è la ragione della mia visita, ma non vi nascondo che vedere di persona è un effetto molto diverso".