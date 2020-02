Solidarietà sulle note di Battisti

(ANSA) - PESCARA, 14 FEB - Si intitola 'Io, Lucio e tu' ed è un omaggio a Lucio Battisti lo spettacolo teatrale-musicale in programma domani sabato 15 a Pescara, al teatro cinema Circus ore 21, organizzato dall'associazione di promozione sociale 'I colori della vita'. Sul palco Paolo De Carolis, che interpreta Battisti, e Graziano Gabriele nel ruolo di giornalista che ripercorre la storia dell'indimenticato artista. Il tutto accompagnato dalle note dei 'Prendila così', tribute band Mogol/Battisti. Una serata all'insegna della solidarietà: il ricavato dalla vendita dei biglietti d'ingresso, del costo di 10 euro, sarà interamente devoluto al progetto sociale "Il Sorriso nel Cuore" curato da 'I colori della vita', associazione che dal 2009 a Pescara sostiene i pazienti oncologici e le loro famiglie. Tra le iniziative degli ultimi anni, rese possibili grazie a raccolte fondi legate a eventi come questo, l'acquisto di parrucche da donare a malati oncologici per rendere meno dolorose l'esperienza e le conseguenze della chemioterapia.