'Inverso' di Cieri vince StartImpresa

(ANSA) - PESCARA, 14 FEB - È Costanza Cieri, con il progetto Inverso, la vincitrice della 9/a edizione di StartImpresa, il corso di formazione specialistica per lo sviluppo della nuova imprenditoria, promosso dalla Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara: cinque i progetti giunti in finale e selezionati tra i 20 partecipanti. L'idea, già in fase di sviluppo che si applica al mondo del vino, ha l'obiettivo di rendere il prodotto unico e riconoscibile tra gli scaffali dei supermercati e nelle carte dei ristoranti ha ottenuto un premio in denaro erogato da Intercredit. Conferite anche due mentorship messe a disposizione da Confindustria Chieti Pescara e Secretel Nico Di Loreto con una borsa per sacca raccolta liquidi: un dispositivo a sospensione per il contenimento della sacca per urine collegata a catetere vescicale, con lo scopo di salvaguardare la salute della persona portatrice di catetere vescicale e di facilitarle la vita donandole sicurezza e libertà di movimento; e Maria Elisa Maiolo, progetto Techno Academy.