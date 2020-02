A25, chiusure rampe svincolo di Cocullo

(ANSA) - L'AQUILA, 14 FEB - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per le verifiche tecniche annuali da effettuare nella Galleria San Domenico sull'autostrada A25, in nei prossimi giorni dalle ore 7 alle 21 sarà disposta l'interdizione al traffico di alcune rampe dello Svincolo di Cocullo con il seguente calendario e modalità: nei giorni 17 e 18 febbraio interdetta l'uscita dell'A25 con provenienza da A24/Roma/L'Aquila; nei giorni 19, 20 e 21 febbraio sarà interdetto l'ingresso in autostrada A25 in direzione A24/Roma/L'Aquila. Conseguentemente, nei suddetti giorni e orari, sia ai veicoli provenienti da Roma/L'Aquila/Teramo e diretti verso la viabilità ordinaria dello Svincolo di Cocullo sia per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso Roma/L'Aquila/Teramo, sarà possibile usufruire degli svincoli di Pescina (non consigliato) o di Pratola Peligna.