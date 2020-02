S.Giovanni in Venere, al via lavori

(ANSA) - FOSSACESIA (CHIETI), 13 FEB - La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, in qualità di organo tecnico del FEC (Fondo Edilizia di Culto in seno al Ministero dell'interno) ha proceduto alla consegna dei lavori di somma urgenza all'abbazia di San Giovanni in Venere, consistenti in riparazione dei danni occorsi all'interno della chiesa a seguito delle infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura: ripassatura del tetto con sostituzione dei coppi ammalorati, impermeabilizzazione dello stesso tetto di copertura oltre alla risarcitura di una ampia lacuna presente sul fronte esterno di destra del corpo della navata centrale. Le opere sono state affidate, a seguito di sopralluogo congiunto eseguito dall'architetto Aldo Giorgio Pezzi della Soprintendenza, dell'ing. Silvano Sgariglia responsabile del settore Lavori Pubblici del comune di Fossacesia e del vicesindaco Mariangela Galante, all'impresa I.E.S. f.lli Mammarella srl di Vacri (Chieti).